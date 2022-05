Wimbledon retira termos “Senhorita” e “Senhora” da lista de campeãs

Os organizadores de Wimbledon decidiram não usar mais os termos “Miss” (Senhorita) e “Lady” (Senhora) na lista de campeãs do torneio de tênis, informou a mídia britânica nesta quinta-feira.

O All England Lawn Tennis Club ainda usava esses termos na frente do nome das campeãs femininas em sua lista de vencedoras, mas não fazia o mesmo com os homens.





‘No ano passado, a vencedora do torneio, a australiana Ashleigh Barty, foi identificada como “Miss A. Barty”, enquanto o vencedor da competição masculina, o sérvio Novak Djokovic, foi simplesmente “N. Djokovic”.

Segundo o Times, os organizadores de Wimbledon já haviam decidido em 2019 não anunciar o nome das tenistas precedidos por “Miss” ou “Mrs” e tomaram a decisão de não usá-los mais para a lista de campeãs.

Eles também optaram por não usar o nome da casa para as campeãs de Wimbledon. Por exemplo, a americana Chris Evert aparece com esse nome na lista de vencedores por sua vitória em 1976, mas também em 1981 como “Mrs. J. M. Lloyd”, após seu casamento em 1979 com o tenista britânico John Lloyd. Ela aparecerá a partir de agora nsse ano de 1981 como “C. Evert Lloyd”.

smg/pi/jld/dr/aam