Wimbledon é cancelado por conta do novo coronavírus

LONDRES, 01 ABR (ANSA) – O torneio de Wimbledon, o mais tradicional do tênis, foi cancelado nesta quarta-feira (1º) em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

O Grand Slam britânico estava marcado para começar no dia 29 de junho, mas ele não será disputado neste ano por causa da emergência da Covid-19.

Wimbledon deixará de ser jogado pela primeira vez desde 1945, quando a competição não foi disputada por conta da Segunda Guerra Mundial.

O cancelamento foi informado pelo All England Lawn Tennis and Croquet Club, em Londres, onde é disputado o Grand Slam. Em nota, o clube britânico reconheceu que não havia alternativas para realizar a 134ª edição do torneio em 2020.

O clube também informou que deseja realizar o Grand Slam entre os dias 28 de junho e 11 de julho de 2021.

Em 2019, o sérvio Novak Djokovic bateu o suíço Roger Federer e conquistou o torneio masculino de Wimbledon. Já a romena Simona Halep venceu a norte-americana Serena Williams e foi campeã da categoria feminina.(ANSA)