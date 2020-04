Wimbledon é cancelado devido ao coronavírus

O Grand Slam de tênis de Wimbledon, previsto para ser disputado entre 29 de junho e 12 de julho, foi cancelado devido à pandemia do novo coronavírus, anunciaram nesta quarta-feira (1º) os organizadores do torneio em comunicado.

Ao mesmo tempo, a ATP e a WTA anunciaram a prolongação da suspensão dos circuitos masculino e feminino de tênis profissionais até 13 de julho, o que impossibilita a disputa de toda a temporada sobre grama.

“É com grande pena que a diretoria do All England Club (AELTC) e o comitê de organização do Championships decidiram hoje que The Championships 2020 (nome oficial do torneio de Wimbledon) seja cancelado devido aos problemas de saúde pública provocados pelo coronavírus”, anunciaram os organizadores.

“A 134ª edição do torneio será realizada de 28 de junho a 11 de julho de 2021”, continuaram.

O presidente do All England Clube, Ian Hewitt, destacou a dificuldade para tomar a decisão: “Tínhamos consciência de que a organização do The Championships só havia sido interrompida no passado pelas Guerras Mundiais, mas, após o estudo exaustivo de todos os cenários, consideramos que, dado o contexto de crise mundial, a decisão de cancelar este ano o evento é a correta”.

