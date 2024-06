Wilson Vaz de Araújo é nomeado secretário adjunto de Política Agrícola

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/06/2024 - 11:15 Para compartilhar:

Brasília, 17 – O diretor do Departamento de Política de Financiamento ao Setor Agropecuário da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz de Araújo, foi nomeado para o cargo de secretário adjunto da pasta. A nomeação consta em portaria publicada no Diário Oficial da União na noite da última sexta-feira e foi antecipada pela reportagem.

Araújo é servidor de carreira da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) cedido há anos para a pasta, já tendo ocupado o cargo de adjunto e titular da Secretaria de Política Agrícola.

Nos bastidores, é conhecido por participar das formulações dos Planos Safras e das demais políticas de crédito rural há anos.

A nomeação de Araújo ocorre após a demissão do ex-deputado federal e ex-ministro Neri Geller da Secretaria de Política Agrícola da pasta, após denúncias de irregularidades no leilão de compra pública de arroz importado pelo governo federal e suspeitas de tráfico de influência e conflito de interesses. Geller é ligado a um dos principais intermediários do certame público.

A avaliação interna da pasta é que não haveria tempo hábil para indicação e escolha de um novo secretário. Como mostrou o Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Ministério optou por uma “solução” caseira às vésperas do Plano Safra para comandar as tratativas finais do plano junto ao Ministério da Fazenda.