Wilson Sons: controlador vende 56,47% da empresa para SAS Shipping por R$ 4,352 bilhões

A Wilson Sons informou na noite deste domingo, 20, que seu acionista controlador, o OW Overseas (Investments) Limited, celebrou contrato com a SAS Shipping Agencies Services Sàrl, tendo como garantidora a Ocean Wilsons Holdings Limited, para venda da totalidade das 248.664.000 ações ordinárias de emissão da companhia detidas, equivalentes a 56,47% do capital social total, por R$ 4,352 bilhões.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que o preço de aquisição não ajustado equivale a um preço por ação da companhia de R$ 17,50, ligeiramente abaixo da cotação do papel no fechamento do pregão da última sexta-feira, 18, de R$ 17,85.

Segundo a empresa, o negócio permite que a Wilson Sons pague aos seus acionistas os dividendos aprovados pelo conselho de administração em 11 de outubro; e continue pagando dividendos em reais equivalentes a até US$ 22,0 milhões por trimestre durante o período anterior ao fechamento da operação, sujeito em qualquer caso à Wilson Sons gerar lucros suficientes no respectivo trimestre. Caso a Wilson Sons pague dividendos que excedam o valor permitido, haverá uma redução proporcional do preço de compra devido ao vendedor.

O fechamento da operação está sujeito à verificação de condições usuais para negócios desta natureza, incluindo, mas não se limitando, à aprovação da Operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

A expectativa é que a operação seja concluída durante o segundo semestre de 2025. Uma vez concluída, o negócio resultará na venda das ações de controle e o comprador realizará uma oferta pública de aquisição das ações de emissão da companhia remanescentes, pelo mesmo preço e nas mesmas condições oferecidas ao Vendedor.

O vendedor foi assessorado pelo BTG Pactual (assessor financeiro), Slaughter and May (assessor jurídico de lei inglesa), Pinheiro Guimarães Advogados (assessor jurídico de lei brasileira) e Peel Hunt (assessor financeiro e intermediário do Reino Unido).