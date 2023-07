Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/07/2023 - 10:16 Compartilhe

O chef Wilson Cabral, semifinalista do Masterchef Profissionais 2022, morreu nesta sexta-feira, 21. Com 40 anos, ele estava internado desde o dia 14 após sofrer um acidente de carro.

Sua esposa, Simone, confirmou a informação em uma publicação no Instagram. Wilson foi vítima de um acidente em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele deixa a esposa e um filho. Nas redes sociais, amigos e seguidores prestaram homenagens ao cozinheiro.

“É com pesar que venho aqui informar a morte do Wilson. Infelizmente, o tempo dele de encantar vocês com a comida e pratos maravilhosos acabou. Estou em choque, mas muito feliz por poder ter feito parte da vida dele durante 11 anos. Agora é confiar em Deus e acreditar que tudo o que ele deixou servirá de orgulho para o filho que ele tanto amou. Muito obrigada por todas as mensagens”, escreveu Simone.

Semifinalista do programa, ele foi eliminado pelo adversário e amigo Diego Sacilotto, campeão da temporada. Depois do programa, Wilson abriu um restaurante em Sorocaba com outro participante da sua edição do reality culinário.

