Wilmar Lacerda, vice-presidente do PT no DF, é preso por violência sexual contra adolescentes de 13 e 17 anos

O vice-presidente do PT no Distrito Federal, Wilmar Lacerda, foi preso preventivamente na quinta-feira, 24, sob suspeita de violência sexual contra duas adolescentes, de 13 e 17 anos.

Wilmar foi detido na 3ª fase da Operação Predador, deflagrada pela DPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).O processo está em segredo de Justiça para preservar o andamento das diligências e não prejudicar as investigações.

Por meio de nota enviada ao site IstoÉ, o PT informou que Wilmar foi afastado cautelarmente do partido “até que se esclareçam os graves fatos noticiados”.

Policiais civis abordaram o vice-presidente da sigla em uma via pública na Asa Sul. O celular dele também acabou sendo apreendido.

Wilmar atuou como suplente do senador Cristovam Buarque e chefe de gabinete da liderança do PT no Senado.