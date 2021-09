Willie Garson, ator de ‘Sex and the City’, morre aos 57 anos

O ator Willie Garson, conhecido por interpretar o personagem Stanford Blatch, na série estadunidense “Sex and the City”, morreu nesta terça-feira (21), aos 57 anos. A informação foi confirmada pela família à revista Variety.

Seu personagem no seriado era o melhor amigo da protagonista, Carrie Bradshaw, vivida por Sarah Jessica Parker. E Garson estava cotado para repetir seu papel na continuação da história, na minissérie “And Just Like That…”.

Ao site TMZ, fontes próximas do ator contaram que ele enfrentava uma batalha contra o câncer, porém a causa da morte não foi oficialmente confirmada.

Além de “Sex and the City”, Garson também trabalhou em dezenas de filmes e séries, como “Havaí Cinco-0” e “Supergirl”, recentemente, e nos longas “Feitiço do Tempo”, “Quem Vai Ficar com Mary?” e “Quero Ser John Malkovich”.

Veja também