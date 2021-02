Willians Santana acerta com o Confiança e espera grande ano Meia-atacante ajudou o Cuiabá a conquistar a vaga na Série A do Brasileirão-2021

Destaque do Cuiabá no último ano, o meia-atacante Willians Santana, ex-CRB, Vitória, América-MG, Bahia e Fluminense, acertou com o Confiança para a temporada 2021. Feliz com esse novo desafio, o jogador falou sobre a expectativa de estar no Azulino.

– Estou muito feliz por ter acertado no Confiança. Vou trabalhar muito para construir a minha história no clube com muita dedicação e comprometimento. Esse ano de 2021 promete ser muito bom para todos no clube – disse.

Segundo Santana, a diretoria sergipana tem procurado montar um elenco forte para essa temporada.

– A diretoria tem buscado montar um elenco forte, competitivo e que possa fazer com que a equipe brigue por títulos. Vamos lutar muito para fazer um grande trabalho em 2021.

