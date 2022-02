Willian volta a ser relacionado pelo Corinthians após dois jogos fora; confira lista completa Cássio, recuperado de Covid-19, e Cantillo, de volta após servi a seleção colombiana, são outros retornos do Timão para enfrentar o Ituano

A grande novidade do Corinthians para o duelo contra o Ituano, neste domingo (6), às 18h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, é o meia-atacante Willian, que ficou fora dos últimos dois compromissos do Timão, pois realizava um trabalho de controle de carga.

Segundo informações obtidas pelo LANCE!, o jogador até se sentia em condições de pelo menos ser relacionado para o clássico contra o Santos, na última quarta-feira (2), mas a comissão técnica, em consenso com o Centro de Inteligência do Futebol (Cifut) corintiano, optou por preservá-lo.

Durante o período, Willian fez trabalhos de controle de carga. Renato Augusto chegou também a realizar esse tipo de atividade, ficou fora do confronto diante do Santo André, no último domingo (30), mas voltou aos treinos normais na semana seguinte e foi titular contra o Peixe.

A ideia de realizar esse tipo de trabalho de controle de carga com atletas como Willian tem a ver com a idade avançada e o número de jogos em sequência, para evitar problemas físicos e consequentes lesões.

Outra novidade entre os relacionados do Corinthians contra o Galo de Itu é o volante Cantillo, de volta após servir a seleção colombiana nas duas últimas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Recuperado da Covid-19, o goleiro Cássio volta a ficar a disposição. Já o recém-contratado Ivan ficou de fora e ainda não estreará pelo Timão.

Confira abaixo a lista completa de relacionados:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas Piton

Zagueiros: Gil, João Victor e Raul Gustavo

Meio-campistas: Adson, Cantillo, Du Queiroz, Gabriel Pereira, Giuliano, Luan, Paulinho, Renato Augusto, Roni e Willian

Atacantes: Gustavo Mantuan, Gustavo Mosquito, Jô e Róger Guedes

