Willian tem lesão diagnosticada e deve desfalcar o Corinthians por mais de um mês Camisa 10 do Timão sentiu um desconforto muscular logo no início do duelo com o Fluminense e passou por exames que indicaram uma lesão de grau 2 na coxa esquerda

O Corinthians teve uma notícia ruim na tarde desta sexta-feira. Após passar por exames, Willian teve diagnosticada um lesão no músculo posterior da coxa, que o deixará afastado dos gramados por mais de um mês. O jogador já iniciou o tratamento e deve voltar ao time na reta final do Campeonato Brasileiro.

Depois de sentir o incômodo aos sete minutos do duelo com o Fluminense, na última quarta-feira, o camisa 10 saiu de campo chorando e precisou ser substituído por Gustavo Mosquito. A dor foi exatamente no mesmo músculo que ficou tratando no último final de semana e o deixou fora da partida contra o Sport, em Recife. Ele chegou a se recuperar, mas voltou a sentir o problema.

Na última quinta-feira, Willian passou por exames e iniciou o tratamento em dois períodos no CT Joaquim Grava. Já nesta sexta, o departamento médico corintiano avaliou os resultados e constatou uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda do atleta, que o deixará em recuperação de quatro a cinco semanas, segundo divulgou a assessoria de imprensa do clube.

Isso significa que Willian ficará fora de combate por mais de um mês, ou seja, ele voltaria a ficar à disposição no fim de novembro, restando entre quatro e cinco rodadas antes do término do Brasileirão-2021. A expectativa é de que eles possa estar pronto para essa reta final do campeonato. Por ora, ele deve perder pelo menos sete jogos da competição por conta dessa lesão.

