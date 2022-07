Willian revela que ainda não está 100% e comenta parceria com Yuri e Róger Guedes no Corinthians: ‘Esperamos evoluir’

Afastado dos gramados após o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Boca Juniors, com uma lesão no ombro direito, o meia-atacante Willian voltou a atuar pelo Corinthians na vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, pelo Brasileirão.

O camisa 10 iniciou como titular e jogou até os 20 minutos do segundo tempo. O meia-atacante revelou que ainda não está 100% recuperado, mas se sentiu bem no jogo. O atleta também falou sobre o susto no primeiro tempo, quando caiu em uma dividida e levou a mão na região lesionada.

– Me senti bem. Claro que o ombro incomoda um pouco, não estou 100%, mas evoluiu bastante durante esse tempo. Tenho que continuar fazendo tratamento, continuar fortalecendo. Isso é inevitável, no jogo cai, mas vou cair me protegendo um pouco mais para que não aconteça de novo. Me senti bem, três semanas sem jogar, preciso ganhar ritmo de jogo. Foi um jogo bom de todo o time – declarou Willian na zona mista.

Bruno Mazziotti, fisioterapeuta consultor do Timão, se mostrou satisfeito com o rendimento físico do camisa 10 contra o Coxa e disse que o atleta será reavaliado nas próximas horas para poder calcular a carga pensando nos próximos jogos.

– (Maycon e Willian) relativamente bem. A gente espera passar as horas para ver a repercussão disso, a carga mensurada. Saber como eles vão gerar essa resposta de recuperação. Temos o nosso processo de monitoramento, avalia amanhã, 48 horas depois, para ter uma resposta exata. Ideia é ter um monitoramento com mais frequência para que possamos traçar a melhor estratégia para cada um – revelou Mazziotti na zona mista.

O assistente Filipe Almeida escalou Willian na direita, com Yuri Alberto mais centralizado e Róger Guedes flutuando pelo ataque. O camisa 10 falou sobre o posicionamento na partida e comentou sobre a nova parceria no ataque.

– Estou acostumado a jogar na direita também. Onde o Vítor optar por me colocar, vou sempre procurar fazer o meu melhor. Foi bom. Dá para ganhar mais entrosamento, foi só o primeiro jogo. Isso vai chegar com o tempo, foi um grande jogo, esperamos evoluir – disse o meia-atacante.

O camisa 10 ainda falou sobre as chances do Corinthians em brigar pelos títulos do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

– É difícil, competições difíceis. Sabemos que é difícil chegar nas três finais, mas o grupo fica mais forte com os jogadores que estão voltando – concluiu Willian.

O Timão volta a campo no domingo (24), às 18h, contra o Atlético-MG, no Mineirão, pela última rodada do turno do Brasileirão.

Willian na zona mista após a vitória do Timão (Foto: Rafael Marson / Lancepress)

