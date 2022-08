Willian relembra bronca por celebrar Libertadores de 2012 e elege Cássio como maior no Corinthians

Uma das crias do antigo “terrão” do Corinthians, Willian revelou que costumava acompanhar o timão, mesmo atuando em outras equipes. O camisa 10 do alvinegro paulista relembrou um episódio no qual ele e Dentinho, outro revelado pelo clube paulista, levaram uma bronca por comemorar a Copa Libertadores de 2012.







“Dentinho e eu estávamos assistindo no quarto, era período de pré-temporada, treinos em dois períodos [no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia]. Corinthians e Boca, e o Corinthians campeão”, começa Willian, em resposta ao 90+3, programa de entrevistas da Libertadores.

“Quando o Emerson fez o primeiro gol, a gente não aguentou: pulamos na cama, uma gritaria, e depois saiu o segundo. Dali a pouco alguém bateu na porta, a gente até assustou. O Dentinho foi abrir, era o treinador, o Lucescu. Deu uma dura na gente: ‘o que é que estão fazendo uma hora dessas? Tem que dormir para treinar amanhã’. Na hora, ali, ficamos sem resposta. No outro dia, quando chegamos para treinar, aí sim ele veio falar que não sabia que era a final da Libertadores, que quando for assim era para avisar. Só que não dava para avisar, né?”, completa o camisa 10, dando risada.

O jogo em questão foi realizado no Pacaembu em 4 de julho de 2012. O Corinthians venceu por 2 a 0 e conquistou a tão sonhada Libertadores de forma inédita.

Idolatria de Cássio

Questionado sobre o tamanho do goleiro Cássio na história e no dia a dia do elenco corinthiano, Willian não titubeou e disse que o camisa 12 é o maior da história do timão.

“Para mim, sim, hoje é o maior. Claro que o Marcelinho está por ali também, o Ronaldo goleiro, Rivellino, Neto, tem vários que fizeram história pelo clube, mas o Cássio para mim é o maior por tudo que conquistou. Ele ganhou tudo. Só Copa do Brasil que não, né? Então tem que ganhar esse ano”, brinca o atacante. O Corinthians também está vivo no mata-mata nacional e joga a volta das quartas de final no dia 17, contra o Atlético-GO.

“Em jogos grande o Cássio sempre aparece, está sempre em campo, e ainda tem torcedor que quer ameaçar o cara e a família dele. Tem coisa que não entra na minha cabeça. Claro que o cara passa por momentos bons e ruins, receber uma crítica é normal, a gente sabe disso, mas ameaça não”, finaliza Willian.