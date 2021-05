Willian pode atingir marca histórica na Libertadores contra o Universitario Provável titular nesta quinta, Willian está a dois tentos de igualar a marca de Alex como maior goleador do Verdão na Libertadores

O Palmeiras volta a campo pela Libertadores nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), diante do Universitario-PER, no Allianz Parque. Provável titular contra os peruanos, o atacante Willian, atleta com mais gols pela competição continental no atual elenco, está a dois tentos de chegar aos 12 e igualar a marca de Alex como maior goleador da história do Verdão na Liberta.

Anunciado no Alviverde em janeiro de 2017, Willian fez sua estreia pelo Palmeiras na Libertadores em março daquele ano, diante do Tucumán, na Argentina. Desde então, o atacante já atuou em 33 jogos da competição continental, com dez gols anotados.

No ranking dos maiores goleadores do Palmeiras na história da Libertadores, o camisa 29 ocupa a 4ª posição, à frente de nomes como Rony, Edmundo, Cesar Maluco e Ademir da Guia. O atacante só fica atrás de Miguel Borja e Tupãzinho, ambos com 11, e Alex, primeiro colocado com 12 gols.

Com a provável titularidade diante do Universitario, Willian terá mais uma oportunidade de a marca de Alex. Caso marque três vezes, o camisa 29 pode assumir o posto de maior goleador do Verdão na competição.

Além do confronto com a equipe do Peru, última rodada da fase de grupos, o atacante tem garantido pelo menos mais dois jogos nesta edição: partidas de ida e volta das oitavas de final.

O duelo contra a equipe peruana será o último compromisso do Palmeiras na fase de grupos da Liberta. Já garantido na primeira colocação do Grupo A, os comandados por Abel Ferreira conheceram o seu próximo adversário após o sorteio que será realizado na próxima terça-feira, dia 1 de junho.

