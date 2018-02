Willian marca, mas Lukaku brilha e Manchester United bate o Chelsea de virada

Muito cobrado por parte da torcida por supostamente “desaparecer” em jogos importantes, Lukaku deu sua resposta neste domingo. Diante do Chelsea, o atacante belga marcou, deu assistência e foi o grande nome da vitória do Manchester United por 2 a 1, de virada, em casa, pela 28.ª rodada do Campeonato Inglês. Willian foi o autor do gol dos visitantes.

Foi um resultado importante para o Manchester na luta pelo vice-campeonato inglês. A equipe chegou a 59 pontos, recuperando a segunda posição do Liverpool. A vitória também serviu para distanciar o próprio Chelsea, que parou nos 53 pontos, em quinto, e hoje estaria apenas na Liga Europa.

Apesar do triunfo do Manchester, foi o Chelsea que começou melhor e quase marcou logo aos três minutos. Marcos Alonso recebeu pela esquerda e deu lindo cruzamento de primeira para Morata, que acertou o travessão. No rebote, Hazard bateu mascado e exigiu boa defesa de De Gea.

Aos poucos, o Manchester foi crescendo e chegou a responder com a chance perdida por Alexis Sánchez, aos 27, mas seria mesmo o Chelsea que abriria o placar. Aos 31, Willian puxou contra-ataque do campo de defesa e abriu na direita com Hazard. O belga brecou, esperou a passagem do brasileiro e deu enfiada precisa para o companheiro, que saiu de frente para De Gea e encheu o pé.

O gol pareceu atordoar os donos da casa, mas aí apareceu a estrela de Lukaku. Aos 38 minutos, Sánchez deu bom toque para Martial, que foi melhor ainda no passe para o belga. Ele ganhou no corpo e finalizou no canto direito de Courtois, marcando pela primeira vez contra seu ex-time, após sete jogos em branco.

O empate diminuiu o ritmo do jogo. Alonso até tentou aos 40, mas seria apenas no segundo tempo que o duelo voltaria a ter emoção. Aos 21 minutos, Sánchez cruzou da esquerda, Lukaku emendou lindo voleio e Courtois foi ainda melhor para defender.

O belga estava impossível e seria o responsável pela criação do segundo gol do Manchester. Aos 29, ele fez grande lance pela direita, pedalou para cima de Rüdiger e cruzou na cabeça de Lingard, que desviou de cabeça para a rede.

O Chelsea, então, se lançou para o ataque em busca do empate. Aos 31, Willian finalizou firme de dentro da área e parou em boa defesa de De Gea. Aos 40, Morata recebeu e finalizou cruzado, na rede, mas o árbitro assinalou impedimento duvidoso na última grande chance dos visitantes.