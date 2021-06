Willian marca, e Palmeiras larga em vantagem contra o CRB na Copa do Brasil

No jogo de ida válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2021, o Palmeiras foi ao Estádio Rei Pelé, em Maceió, e venceu o CRB por 1 a 0, com gol de Willian. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (9), às 19h, no Allianz Parque.

Antes da segunda partida na copa nacional, o Verdão recebe a Chapecoense, no domingo (6), às 18h15, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. No mesmo dia e horário, o Galo da Praia visita o Cruzeiro pela Série B.



VERDÃO PARA NA TRAVE



A partida começou com o Palmeiras errando muitos passes no campo ofensivo, e o CRB tentava capitalizar nos erros dos visitantes. Em 10 minutos, a equipe da casa teve duas boas chances através de faltas na entrada da área.

A primeira grande chance do jogo, no entanto, foi do Verdão. Aos 14 minutos, Gustavo Scarpa cobrou escanteio no segundo pau. Willian venceu a marcação e cabeceou na trave.

LANCE POLÊMICO



O Galo da Praia focava seus ataques pelo lado direito, e conseguiu chegar com perigo. Após tabela, Reginaldo avançou pelo esquerda e cruzou com curva. A bola passou por toda zaga palmeirense, e se ofereceu a Erik. O atacante chutou de primeira, mas não pegou bem, e mandou longe do gol.

Com o passar do primeiro tempo, o Palmeiras passou a ocupar mais o campo de ataque, embora a equipe da casa estivesse bem organizada na defesa.

Aos 40 minutos, a superioridade da equipe visitante se comprovou. Em lance pela esquerda, Willian foi até a linha de fundo e cruzou par atrás. Patrick de Paula bateu, a bola desviou e entrou. Contudo, o bandeirinha anulou o tento, pois a bola teria saído pela linha de fundo.

PRESSÃO = GOL



Nos minutos finais da primeira etapa, o Verdão chegou ao primeiro gol. Diogo Silva, que havia feito excelente defesa em uma cabeçada de Victor Luís, deu rebote em chute de Rony. Bem posicionado, Willian aproveitou e empurrou para as redes, aos 41 minutos.

SEGUNDO TEMPO MORNO



Na volta do intervalo, o Palmeiras seguiu pressionando a equipe da casa, que encontrava dificuldades para sair do campo de defesa.

Rony, que perdeu ótima chance de ampliar o placar ainda no primeiro tempo, testou o goleiro Diogo Silva com chute de longe no primeiro minuto da segunda etapa, e o arqueiro realizou a defesa sem problemas.

As duas equipes desaceleraram o ritmo no segundo tempo, e apenas aos 20 minutos, o Verdão voltou a ameaçar. A zaga do CRB não afastou bem, e Zé Rafael chutou de fora da área no canto, obrigando o goleiro a mandar para escanteio.

NADA DE EMOÇÃO NOS MINUTOS FINAIS



Após a metade do segundo tempo, o CRB, através das alterações feitas por Allan Aal, colocou mais homens no meio-campo, e passou a adotar uma postura mais ofensiva.

Se a equipe da casa não conseguia ameaçar o goleiro Jaílson pois pecava na criação das jogadas, o Palmeiras parecia confortável com a vantagem de um gol, e não acelerava o jogo, mesmo com mais espaço par atacar.

Aos 43 minutos, a zaga do Galo não conseguiu afastar cruzamento, que passou por toda a área e chegou em Wesley. O atacante cabeceou, mas Diogo Silva saiu bem do gol e evitou o segundo gol palmeirense.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 x 1 PALMEIRAS

Data: 03 de Junho de 2021, quinta-feira

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceio-AL

Árbitro: Ramon Abatti Abel – AB/SC

Assistentes: Kleber Lucio Gil – FIFA/SC e Helton Nunes – AB/SC

Público/renda: Portões Fechados

Cartões amarelos: G (CRB); Luan e Patrick de Paula (PAL)

Cartões vermelhos: –

Gols: Willlian (41’/1ºT) (0-1) e Lucas Piton (44’/2ºT) (0-2)

CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Guilherme Romão (Wellington, 29/2ºT); Claudinei (Marthã, 21/2ºT), Carlos Jatobá (Jean Patrick, 21/2ºT) e Diego Torres; Erik (Dudu, 29/2ºT), Ewandro (Calyson, 29/2ºT) e Hyuri. Técnico: Allan Aal

PALMEIRAS: Jailson, Mayke, Luan, Renan e Victor Luís; Patrick de Paula, Felipe Melo (Michel, 37/2ºT) e Gustavo Scarpa (Zé Rafael, 13/2ºT); Lucas Lima (Raphael Veiga 13/2ºT); Willian (Luiz Adriano, 24/2ºT) e Rony (Wesley, 37/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

