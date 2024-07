Willian Lima é prata no judô e fatura primeira medalha do Brasil em Paris

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/07/2024 - 13:24 Para compartilhar:

O judoca Willian Lima conquistou a primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 neste domingo (28), ao ficar com a prata na categoria até 66 quilos do judô.

Willian, de 24 anos e atual campeão Pan-Americano, foi derrotado na final pelo grande favorito, o japonês Hifumi Abe, que conseguiu dois waza-ari em menos de três minutos de combate.

“A derrota dói, ainda mais numa final. Eu sabia que tinha condições de ser campeão, eu treinei muito, abdiquei muito de um monte de coisa, então isso dói muito porque eu queria a medalha de ouro, mas eu fico muito feliz porque eu falei para o meu filho que iria colocar a medalha no pescoço dele hoje”, disse Willian emocionado em entrevista à TV Globo.

Abe, ouro em Tóquio-2020 e tetracampeão mundial, mantém uma sequência sem derrotas desde 2019.

Sua irmã Uta Abe caiu nas oitavas de final na categoria até 52 quilos, em que a brasileira Larissa Pimenta foi medalha de bronze.

