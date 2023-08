Willian Lima e Jéssica Pereira ganham medalhas de ouro no Grand Slam de Judô em Zagreb

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2023 - 15:04 Compartilhe

O Brasil se deu bem no primeiro dia do Grand Slam de Judô, em Zagreb, na Croácia. Com uma equipe renovada e cheia de jovens talentos, o País viu Willian Lima e Jéssica Pereira brilharem e subirem ao topo do pódio. Os ouros vieram nas categorias até 66kg no masculino e até 52kg no feminino. Jéssica Lima perdeu na disputa do bronze nos 57kg.

Willian Lima superou Sardor Nurillaev, do Usbequistão, no golden score, após três shidos de penalidade ao adversário – falta de combate. Vibrou seu primeiro ouro no circuito mundial com mãos no rosto, um sorriso e grito de alívio e semblante com um tanto de incredulidade.

Mas a campanha do brasileiro na Croácia foi brilhante e com direito ao ippon do torneio. O golpe perfeito encaixado na semifinal contra Giorgios Balarjshvili, do Chipre, foi eleito o mais bonito do dia.

Já Jéssica Pereira vem soberana desde que baixou para a categoria até 52kg. Uma das esperanças do Brasil no ciclo olímpico, a judoca ganhou o ouro com um wazari sobre a marroquina Soumiya Iraoui, restando 30 segundos da decisão. Após conseguir encaixar o golpe, a brasileira não deixou a rival reagir e apenas administrou o tempo. Celebrou com punhos cerrados.

Ela já havia subido no topo do pódio na Seletiva, e nos Opens da Bahia e de Lima antes de chegar a Zagreb. Na campanha para o título nesta sexta-feira, passou por Lopez Sheriff, da Espanha, Zeliha Cinci, da Turquia, Gabriele Dimitrova, da Bulgária, Mascha Ballhaus, da Alemanha (com chave de braço na semifinal), além da marroquina na final.

Na categoria 57kg, Jéssica Lima perdeu a disputa do bronze ao sofrer um wazari de Kaja Kajzer, da Eslovênia, terminando no quinto lugar.

