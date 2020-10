Willian Lima conquista o bronze no judô em Grand Slam de Budapeste Brasileiro venceu quatro das suas cinco lutas nesta sexta-feira (24), perdendo apenas para o campeão, e garantiu um pódio para o judô brasileiro no retorno das competições

O brasileiro Willian Lima conquistou nesta sexta-feira (23) a medalha de bronze no Grand Slam de Budapeste, na categoria meio-leve masculina (66kg), ao bater, por dois waza-ari (ippon), o judoca da Mongólia Erkhembayar Battogtokh. Lima venceu quatro das cinco lutas do dia, e garantiu 500 pontos que devem melhorar sua atual 29ª colocação no ranking mundial.

– Essa medalha eu dedico às pessoas da Itália que, por motivos de saúde, não puderam competir. Mas também dedico a cada pessoa responsável pela Missão Europa: COB, CBJ e a Federação Portuguesa de Judô, pois, se não fosse a ajuda de vocês nesse tempo difícil de pandemia, não teria conseguido treinar de forma que atingisse minha melhor forma para voltar a competir. Muito obrigado a todos que torcem e estão comigo nessa caminhada – disse o judoca, prestando solidariedade à seleção italiana, que foi desclassificada do Grand Slam porque quatro atletas testaram positivo para Covid-19.

Willian é uma das revelações mais recentes das categorias de base do judô brasileiro. Tem apenas 20 anos e é o atual campeão mundial júnior do meio-leve (66kg). Ele já conquistou resultados relevantes na classe sênior, como o bronze no Grand Slam de Brasília, em 2019, e um ouro no Aberto de Bariloche, em janeiro deste ano.

Para Budapeste, Willian foi um dos quatro atletas convocados pela gestão das Categorias de Base da CBJ em projeto que contempla atletas em processo de transição do time Júnior para o Sênior.

Outros quatro brasileiros também lutaram nesta sexta, mas não avançaram em suas chaves. Renan Torres (60kg), Eric Takabatake (60kg), Larissa Pimenta (52kg) e Jéssica Pereira (57kg) ficaram nas primeiras rodadas. Eric e Jéssica chegaram a vencer uma luta, mas não passaram das oitavas-de-final.

A competição continua neste final de semana com mais brasileiros em ação.

Veja na programação abaixo (horários de Brasília):

​SÁBADO, 24

6h – Preliminares

12h – Bloco Final (medalhas)

Lutam: Ketleyn Quadros (63kg), Maria Portela (70kg), Eduardo Katsuhiro (73kg), João Pedro Macedo (81kg) e Guilherme Schimidt (81kg).

DOMINGO, 25

6h – Preliminares

12h – Bloco Final (medalhas)

Lutam: Maria Suelen Altheman (+78kg), Beatriz Souza (+78kg), Rafael Macedo (90kg), Marcelo Gomes (90kg), Rafael Buzacarini (100kg), Leonardo Gonçalves (100kg), Rafael Silva “Baby” (+100kg) e David Moura (+100kg).

