Willian lamenta empate no Dérbi e cobra reação imediata no Brasileirão: ‘Virar a chave rápido’ Atacante admitiu que a 'ressaca' da eliminação da Copa do Brasil abalou o elenco e destacou o retorno de Deyverson ao Verdão

Após empatar em casa com o Corinthians por 1 a 1, na noite deste sábado, pela terceira rodada do Brasileirão, o atacante Willian, que começou o clássico no banco de reservas, falou após a partida e lamentou o resultado obtido no Derby, mesmo atuando no Allianz Parque. O camisa 29 até chegou a balançar as redes, mas o tento foi anulado depois da revisão do VAR – Rony estava em posição de impedimento.

O atacante admitiu que o time ainda está sentindo a “ressaca” da eliminação da Copa do Brasil para o CRB nos pênaltis e cobrou dos companheiros uma reação imediata na competição nacional para não se distanciar dos primeiros colocados. O jogador acredita na força do grupo para dar uma resposta dentro de campo, mas reconheceu que o clube não vive uma boa fase:

– Pelo nosso ambiente, acredito que temos maturidade. Claro que ficamos chateados pela forma que saímos (da Copa do Brasil). Temos que virar a chave rápido. No segundo tempo, no início, deixamos eles jogarem e fizeram o gol. Infelizmente meu gol não valeu – concluiu.

O camisa 29 ainda enalteceu o retorno de Deyverson ao Verdão, que fez sua reestreia no clássico e afirmou que é mais uma opção no setor ofensivo para o técnico Abel Ferreira. O atacante sabe da pressão e disse que a equipe precisa esquecer a cicatriz do passado para seguir em frente:

– Com a chegada do Deyverson, o Abel agora tem outro centroavante. Jogadores de qualidade para ele modificar durante a partida. Agora é continuar. Temos um grupo de muita qualidade. Tem toda uma pressão, mas time grande é assim. Cabeça erguida e trabalhar.

Na próxima quinta-feira (17), pela quarta rodada, o Verdão viaja até a Caxias do Sul, onde encara o Juventude, fora de casa, no estádio Alfredo Jaconi, em horário a ser confirmado.

