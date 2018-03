Willian José faz gol, mas derrota da Real Sociedad estraga semana quase perfeita

O atacante Willian José deixou sua marca neste sábado ao fazer o gol da Real Sociedad, mas não foi o suficiente para evitar a derrota por 2 a 1 para o Getafe, no Estádio Anoeta, em San Sebastián, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.

Foi o primeiro jogo do brasileiro desde a sua convocação para a seleção de Tite, na última segunda-feira. Ele estará no grupo que vai enfrentar Rússia e Alemanha nos amistosos dos dias 23 e 27 deste mês, respectivamente, e busca cavar um lugar na lista final dos atletas que disputarão a Copa do Mundo da Rússia, em junho.

O resultado deixou a equipe do centroavante na 14ª colocação, com 33 pontos. O Getafe, por sua vez, subiu dois degraus e é o nono, com 39. Neste domingo, outras cinco partidas complementam a rodada.

Antes mesmo de balançar as redes, Willian José já havia acertado a trave em chute de fora da área, aos 11 minutos. Aos 23, foi mais preciso usando a cabeça, ao aproveitar cruzamento de Igor Zubeldia: 1 a 0.

No entanto, os donos da casa não conseguiram segurar a vantagem e, já antes do intervalo, sofreram o gol de empate. Aos 46, Djené Dakonam, também de cabeça, após escanteio cobrado por Damián Suárez, deixou tudo igual. Na volta para a etapa final, veio a virada. Aos seis minutos, Ángel Rodríguez acertou um chute com o pé direito de fora da área e decretou o placar final.

DE OLHO NA VAGA – Quem também venceu no sábado em jogo realizado na noite deste sábado foi o Betis. Em casa, a equipe bateu o Espanyol por 3 a 0 e entrou de vez na briga por uma vaga na Liga Europa da próxima temporada.

O Betis foi à oitava colocação, com 43 pontos, apenas um atrás do Villarreal, que ainda joga na rodada e é o sexto, posição que lhe garante o direito de jogar a etapa eliminatória da próxima Liga Europa – com 43 pontos, o Girona é o sétimo. Quem terminar em quinto entra diretamente na fase de grupos da segunda competição mais importante do continente. Atualmente, o posto pertence ao Sevilla, com 45 pontos.