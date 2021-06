Willian iguala marca de Baldochi e se torna 60º jogador que mais vestiu a camisa do Palmeiras Atacante completou 232 partidas na vitória por 3 a 1 sobre a Chapecoense, no Allianz Parque

Neste domingo (06), na vitória por 3 a 1 diante da Chapecoense, o atacante Willian chegou à marca de 232 jogos vestindo a camisa do Palmeiras. Com a expressiva estatística, o jogador empata com o zagueiro tricampeão mundial com a Seleção Brasileira, Baldochi, entrando na lista dos 60 jogadores que mais defenderam o clube.

Bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, Willian chegou ao Palmeiras no início de 2017, depois de um 2016 decepcionante pela Raposa. Alcançando cinco temporadas com o Verdão, o camisa 29 soma títulos e excelentes estatísticas, que já credenciam o atacante na história da equipe.

Com 62 gols desde que chegou, Willian ‘Bigode’ é o segundo maior artilheiro do Palmeiras neste século, perdendo apenas para Dudu. Em competições, é o segundo maior goleador do clube na história da Libertadores e nono no Campeonato Brasileiro.

Reserva indispensável na conquista da Tríplice Coroa de 2020, foi o jogador de linha que mais atuou, participando de 69 de 79 partidas, o líder em participação em gols, com 18 tentos e sete assistências e vice-artilheiro do time, perdendo apenas para Luiz Adriano.

Aos 34 anos de idade e com contrato perto do fim, Willian tem vínculo com o Palmeiras até o final da temporada e espera por um final feliz acerca da renovação.

