Willian, ex-Corinthians, critica futebol brasileiro novamente: ‘Pressão exagerada’

O atacante Willian, que deixou o Corinthians em 2022 e agora atua no Fulham, voltou a criticar o futebol brasileiro. O retorno ao clube em que ele iniciou sua carreira não foi o esperado. Muito criticado pela torcida corintiana, o jogador já havia dito que jamais retornaria ao futebol nacional devido aos ataques e ameaças que ele diz ter sofrido em suas redes sociais.

Willian deixou o Corinthians após a eliminação para o Flamengo na Libertadores. Nos últimos meses de sua passagem, alegou que estava sofrendo ataques e ameaças e prestou queixa, junto à sua família, na polícia.

Quase um ano depois de sua amarga despedida, o atacante voltou a criticar as torcidas brasileiras em entrevista à revista Placar. “Pressão vai existir em todo lugar, mas desde que seja em relação ao que acontece dentro de campo, as críticas tem que ser baseadas nisso.” Para Willian, o grande problema é que os brasileiros não entendem que jogadores também tem dias ruins.

“Às vezes os torcedores enxergam o jogador como máquina, que tem que acertar tudo 100%, mas o jogador é um ser humano sujeito a erros como qualquer outro profissional. Muitas vezes a pressão acaba sendo exagerada, levando para outro lado, atingindo familiares”, afirmou.

Em alta no clube inglês, o atacante comparou a realidade do campeonato britânico com a pressão sofrida por atletas que atuam no Brasil. “Aqui uma derrota nunca vai impedir o direito de jogador de ir ao shopping ou restaurante com os filhos. Minha vida pessoal é intocável, mas a gente sabe que no Brasil não é assim.”

