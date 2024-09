Willian, ex-Corinthians, acerta com o grego Olympiacos após deixar o Fulham

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2024 - 20:33 Para compartilhar:

Depois de duas temporadas no Fulham, o meia-atacante Willian acertou sua transferência para o Olympiacos, da Grécia. Aos 36 anos, o brasileiro não renovou com o time inglês, pelo qual atuou 67 vezes, marcou 10 gols e conseguiu sete assistências.

Revelado pelo Corinthians, Willian tem passagem pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Arsenal, mas viveu seu auge no Chelsea, onde conquistou o Campeonato Inglês duas vezes e a Liga Europa.

Após a vitoriosa trajetória pela Europa, Willian voltou ao Brasil para atuar pelo Corinthians em setembro de 2021. Em sua segunda passagem pelo time paulista, o meia disputou 45 jogos e marcou apenas uma vez. Ele decidiu retornar ao futebol inglês depois de ser hostilizado por parte da torcida corintiana.

Pela seleção brasileira, Willian disputou as Copas do Mundo do Brasil de 2014 e da Rússia de 2018 e foi campeão da Copa América de 2019. Foram 70 partidas disputadas pela seleção, com nove gols marcados.

Atual campeão da Liga Conferência e dono de 47 títulos da Grécia, o Olympiacos tem em seu elenco o lateral brasileiro Rodinei, que está no clube desde 2023, quando se transferiu do Flamengo.