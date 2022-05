Willian, do Corinthians, lidera ranking de dribles no Brasileirão; Veiga é 4º

O meia-atacante Willian é um dos destaques do Corinthians, em especial, nos dribles. O jogador de 33 anos é o maior driblador do Brasileirão até aqui e o que tem a melhor porcentagem entre acertos e erros. Em apenas seis jogos, ele tentou 18 dribles e completou 17, quase 95% de êxito – a maior porcentagem da competição, segundo números do Footstats.





Além disso, o atacante também tem uma média de quase três dribles por partida (2,83), a melhor do Brasileirão, e se coloca como uma das principais peças ofensivas do Corinthians do técnico português Vitor Pereira. Sua melhor atuação foi na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, no Engenhão, em que teve grande sucesso nos duelos individuais e deu duas assistências na partida.

Utilizado mais aberto pelo lado esquerdo, Willian retornou ao Corinthians na temporada passada, vindo do Arsenal, da Inglaterra. Sem conseguir uma sequência de jogos no último ano, por conviver com problemas físicos, passou a ser mais utilizado e efetivo a partir de 2022, com a chegada do técnico português e o revezamento que propôs ao elenco. O jogador é uma das esperança das torcida para a partida contra o Boca Juniors, nesta terça-feira, na Bombonera, pela Copa Libertadores.

Raphael Veiga, destaque do Palmeiras, é outro que integra as primeiras posições da lista de maiores dribles. Em quarto no ranking geral, o meia, que ainda não recebeu chances na seleção brasileira, completou nove dos 11 que tentou no campeonato e é um dos destaques do time de Abel Ferreira nesse ano. Além das jogadas individuais, Veiga foi responsável por um gol e três assistências até aqui.

Uma das revelações do Brasileirão, Igor Paixão é um dos destaques do Coritiba neste ano. No ranking de dribladores, perde apenas para Willian, do Corinthians. Em apenas cinco partidas, já tentou 17 dribles e completou 13 deles. Com dois gols e duas assistências, o jovem atacante de 21 anos é uma das promessas da equipe para a temporada.

Confira o Top 10 maiores dribladores do Brasileirão:

1. Willian (Corinthians): 17 dribles

2. Igor Paixão (Coritiba): 13 dribles

3. Erick (Ceará): 11 dribles, 8 acertos

4. Raphael Veiga (Palmeiras): 9 dribles

5. Pedrinho (América-MG): 9 dribles

6. Stiven Mendoza (Ceará): 9 dribles

7. Victor Sá (Botafogo): 8 dribles

8. Patrick (São Paulo): 8 dribles

9. Lucas Pires (Santos): 8 dribles

10. Dudu (Palmeiras): 8 dribles