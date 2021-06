Willian destaca ‘maturidade’ apresentada pelo time do Palmeiras no clássico

O atacante Willian destacou a ‘maturidade’ apresentada pelo time do Palmeiras no clássico deste sábado, diante do Corinthians, após a eliminação precoce na Copa do Brasil, em casa, para o CRB em pleno Allianz Parque no meio de semana.

“Pelo nosso ambiente, da forma que viemos para o jogo e iniciamos a partida, a gente tem maturidade. A gente fica triste da forma que saiu (da Copa do Brasil), mas a gente está em time grande e tem de virar a chave rápido. A gente se preparou, não demonstramos nada disso (ansiedade)”, disse o atacante, que entrou em campo aos 11 minutos, ao substituir Luiz Adriano, e chegou a marcar um gol, aos 31, mas o lance foi anulado por causa de impedimento de Rony.

“Infelizmente o meu gol não valeu, mas valeu a luta de todo mundo. Agora com a chegada do Deyverson o Abel tem um centroavante na característica do Luiz, tem um repertório legal, jogadores de qualidade que ele consegue mudar durante partida. Ele fez as substituições para dar um algo a mais”, disse o atleta, que criticou a postura do time em um período da partida.

“No segundo tempo e no final do primeiro tempo, a gente deixou eles jogar e acabou que eles fizeram gol”, disse Willian, que confia na recuperação da equipe na temporada. “Temos um grupo de qualidade, sabemos que depois de eliminação tem pressão. Temos de ter maturidade, cabeça erguida. Não tem outra forma a não ser trabalhar e dentro de campo mostrando a força do Palmeiras.”

