Willian comemora sequência do Fluminense e exalta elenco: ‘Primeiro passo na Libertadores’

Nesta terça-feira, o Fluminense conquistou a primeira classificação do ano. Em São Januário, o Tricolor venceu o Millonarios por 2 a 0, em jogo válido pela decisão da segunda rodada da Libertadores. Com o placar acumulado por 4 a 1, o Time de Guerreiros teve a vitória confirmada pelos gols de Willian e Jhon Arias. Autor do primeiro gol, Bigode comemorou a sequência e elogiou a torcida, que lotou o estádio.

O Fluminense eliminou o Millonarios na Libertadores (Divulgação / Fluminense)

– Muito feliz por esse momento. Claro que a gente sabe que é o início de uma temporada, mas começamos com todo o vapor. Tanto no Carioca, quanto nessa pré-Libertadores… Primeiro foi essa fase, contra o Millonarios, e sabíamos da dificuldade dos dois jogos. A gente fez um bom placar lá, e hoje diante do nosso torcedor, temos que valorizar a essa atmosfera que eles criaram e a gente dentro de campo sente. Foi importantíssimo, e graças a Deus conseguimos fazer os gols e contribuir com o bom resultado. É o primeiro passo na Libertadores – disse.

Ele também comentou sobre a criação do Flu durante o jogo. Segundo Willian, atacantes tentam movimentar o meio-campo para auxiliar na transição ofensiva. Ainda assim, o jogador reforçou que mesmo exercendo a função, não tem essa característica.

– O Luiz, às vezes joga mais [no meio], às vezes eu tento também ir para o meio, mas realmente não é muito a minha função. Eu sou mais aquele segundo atacante, que vai esperar a bola, mas temos o Yago. Sempre tentamos nos falar dentro de campo, ter uma estratégia dentro do nosso trabalho para atrair o time deles e fazer a movimentação certa. A gente conversa para poder, no timing certo, virar esse meia que vai pode fazer ali, como foi no gol do Jhon.

Willian destacou o potencial do elenco tricolor, que conta com jogadores experientes e moleques de Xerém. Ele também falou que contar com pessoas que já viveram a Libertadores é um diferencial.

– Temos que valorizar sempre o coletivo. Nós temos um grupo muito qualificado, com essa mescla de jovens e experientes, que tiveram oportunidade de poder conquistar [a Libertadores], e o próprio Abel também. Agrega muito quando não somente os atletas, mas a comissão também, já puderam vivenciar esse momento. Sabemos o quão é difícil. Na Libertadores, não ganha o time que tem mais qualidade, e sim o grupo que vai estar com esse espírito que estamos tendo, não somente na Libertadores, como no Carioca também. Essa disputa está sendo sadia, do titular ao reserva, todo mundo está tendo sua importância e é isso que vai fazer a diferença.

