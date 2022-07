Willian cita previsão de Diniz, exalta Fluminense, mas diz: ‘Não podemos nos distrair com o comodismo’ Herói da vitória, jogador ainda se emocionou ao dedicar o gol ao filho Daniel, que faz aniversário nesta quarta







O Fluminense teve um herói um pouco improvável na vitória por 3 a 2 sobre o Goiás, nesta quarta-feira. Muitas vezes criticado pela torcida, Willian Bigode entrou no segundo tempo e fez um golaço que garantiu a virada tricolor no Estádio da Serrinha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o jogador ressaltou o confronto complicado e comentou as cobranças que vem recebendo.

– Jogo difícil. Sabíamos da dificuldade de jogar contra o Goiás aqui, independente da situação que se encontra. Sempre um time competitivo. Mas o Diniz sempre nos cobra e nos alerta. Temos um grupo equilibrado, mesclado, jogadores que sabem o que querem atingir. Sabemos que não podemos nos distrair com o comodismo ou com o que acontece fora do campo. Jogo assim se resolvem nos detalhes. A equipe está de parabéns por perseverar.

Wilian tem 37 jogos pelo Fluminense na temporada, apenas 17 como titular. Esse foi o quarto gol dele, que também deu três assistências. O atacante vem sendo uma opção de Diniz constantemente no final das partidas. O treinador, que defendeu o jogador inúmeras vezes, previu o lance do gol.

​- É muito especial, não tenha dúvidas. Ninguém sabe do dia a dia, da nossa luta, entrega, autocobrança. Sou um cara que me cobro muito. Mas quem me conhece e está comigo sabe da minha perseverança, da fé, do meu caráter profissional. Mas nossa melhor resposta para nós mesmos é colocar em prática aquilo que fazemos. Uma hora isso vai acontecer. Pude entrar, acreditar com o apoio do Diniz, que disse que eu entraria e faria o gol. Por isso até corri na direção dele. É valorizar o coletivo, um baita jogo difícil, mas lutamos até o final. Estão todos de parabéns pelo espírito de luta. Especial sair com essa vitória.

O jogador ainda aproveitou para dedicar o gol ao filho, Daniel, que faz aniversário nesta quarta. Emocionado, Willian também relembrou quando perdeu um bebê antes de nascer, no sétimo mês de gestação, em 2021. Agora, a esposa está novamente grávida.

Com o resultado, o Fluminense pula para a segunda posição do Brasileirão, com 31 pontos, e aguarda os resultados da rodada para permanecer como vice-líder. Na próxima rodada, o Flu enfrenta o Red Bull Bragantino no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no domingo, às 16h.

