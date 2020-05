Willian Bonner denuncia fraude com CPF do filho Vinicius

Willian Bonner, âncora do Jornal Nacional, da TV Globo, usou as redes sociais, mais precisamente o Twitter, para denunciar que seu filho teve o nome envolvido em uma fraude do auxílio emergencial do governo – cedido por conta da pandemia do novo coronavírus.

A denúncia feita pelo jornalista no Twitter fez com que o o nome dele ‘Bonner’ fosse parar nos trending topics, lista dos assuntos mais comentados da rede social.

“Na terça, dia 19, fui informado de que o jornal Meia Hora tinha obtido documentos do suposto registro de meu filho no programa de auxílio emergencial do governo. Meu filho não pediu auxílio nenhum, não autorizou ninguém a fazer isso por ele. Mais uma fraude, obviamente”, postou Bonner, se referindo a Vinicius, de 22 anos, um dos três filhos que tem com a apresentadora Fátima Bernardes.

“Estelionatários têm usado há 3 anos o nome e do CPF de meu filho para fraudes, como a abertura de empresas ou a contratação de serviços de TV por assinatura, entre outras”, continuou.

Bonner disse ter contratado advogados para cuidar do caso, além de ter registrado boletins de ocorrência, e que chegaram a sugerir que o rapaz trocasse o CPF.

“No Brasil, a vítima de golpes dessa natureza precisa passar por uma longa provação, em que tempo e dinheiro se esvaem no desenrolar do processo burocrático”, seguiu. “Somos brasileiros. Temos combatido cada nova fraude com persistência e resignação. Mas elas não param. E aí entramos na questão da proteção do dinheiro público”, completou.

Confira a thread publicada por Bonner abaixo: