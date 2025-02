Willian Bigode se despede do Santos e está perto de acerto com o América-MG

O atacante Willian Bigode esteve no CT Rei Pelé nesta sexta-feira para se despedir dos companheiros de equipe. O jogador de 38 anos está deixando o Santos e é aguardado em Belo Horizonte, onde deve ser anunciado como reforço do América-MG para a sequência da temporada.

Com passagens marcantes por Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians, além de ter defendido clubes como Athletico-PR, Fluminense e Figueirense, Willian chegou ao Santos no início de 2024. No entanto, sua passagem pela Vila Belmiro foi curta. Em 39 jogos, marcou sete gols. Ele perdeu parte da pré-temporada devido a uma lesão e não se encaixou nos planos do técnico Pedro Caixinha, que liberou o atacante.

Enquanto se despede de um jogador, o Santos também enfrenta dificuldades no mercado. O clube não conseguiu atender às garantias financeiras exigidas pelo Flamengo para contar com o volante Thiago Maia. Assim, o jogador deve seguir no Internacional, onde está emprestado e disputa o Campeonato Gaúcho.

No treino desta sexta-feira, a novidade foi a presença do volante Ángel Aguayo, de 18 anos. O paraguaio, que disputou o Sul-Americano Sub-20 pela seleção de seu país, chegou ao Santos vindo do Sol de América. Apesar da expectativa sobre sua adaptação ao futebol brasileiro, Aguayo deverá inicialmente atuar na equipe sub-20 antes de receber oportunidades no time principal.

O elenco santista segue a preparação para o confronto com o Red Bull Bragantino, neste domingo, às 20h45, na Vila Belmiro. A partida é vista como um teste importante para o time, que busca evolução sob o comando de Caixinha.