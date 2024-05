Williams anuncia renovação de contrato com Alexander Albon

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/05/2024 - 14:01 Para compartilhar:

A Williams anunciou nesta quarta-feira (15) a renovação “por vários anos” do contrato com o piloto tailandês Alexander Albon, que está na equipe desde 2022.

“Estou muito feliz por ficar na Williams e continuar trabalhando com uma equipe tão talentosa e dedicada. O início da temporada foi difícil, mas tivemos progressos significativos desde a minha chegada. É um projeto a longo prazo no qual acredito e quero desempenhar um papel importante”, explicou o piloto de 28 anos.

Albon vai disputar neste fim de semana em Imola seu 50º Grande Prêmio pela Williams, e seu melhor resultado foi a sétima posição no Canadá e em Monza no ano passado.

“Estamos felizes por continuar com Alex a longo prazo. Ele é muito talentoso, dedicado e sua colaboração técnica é muito valiosa no caminho que trilhamos para recuperar a competitividade. Desde que chegou a Williams, mostrou render bem sob pressão e sua renovação é importante em nosso projeto para voltar à parte de cima do grid”, destacou James Vowles, chefe da equipe britânica.

Desde que estreou na Fórmula 1 pela Toro Rosso, em 2019, Albon disputou 87 corridas, conseguindo um único pódio na carreira, ao terminar na terceira colocação no GP da Toscana em 2020, quando estava na Red Bull.

Na temporada 2020, reduzida devido à pandemia de covid-19, o tailandês terminou o campeonato de pilotos na sétima posição, seu melhor resultado.

Este ano, Albon e a Williams ainda não somaram pontos. Ele terminou as etapas da Arábia Saudita e Austrália em 11º, uma posição abaixo da zona de pontuação.

nb/mdm/dam/zm/cb