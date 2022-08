Williams anuncia renovação com Alexander Albon para 2023

Nesta quarta-feira (03), a Williams anunciou que renovou o contrato de Alexander Albon para a próxima temporada. Nas redes sociais, a equipe afirmou que o piloto assinou um vínculo de vários anos, mas não informou quanto tempo ele deve permanecer na escuderia.

“Nosso número 23 fica para 2023 e além! Alexander Albon compromete seu futuro, assinando um contrato de vários anos”, escreveu a Williams.

O piloto, por sua vez, resolveu usar o anúncio para brincar com a mensagem publicada por Oscar Piastri na última terça-feira (02), que negou seu vínculo com a Alpine. “Eu entendo que, com o meu acordo, a Williams Racing divulgou um comunicado de imprensa esta tarde que eu vou pilotar para eles no próximo ano. Isso está certo e assinei um contrato com a Williams para 2023. Estarei pilotando pela Williams no próximo ano”, publicou Albon.

I understand that, with my agreement, Williams Racing have put out a press release this afternoon that I am driving for them next year. This is right and I have signed a contract with Williams for 2023. I will be driving for Williams next year.

— Alex Albon (@alex_albon) August 3, 2022