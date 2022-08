Williams anuncia renovação com Alex Albon para F1

Ansa 03/08/2022 - 16:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 3 AGO (ANSA) – O piloto tailandês Alexander Albon renovou seu contrato com a Williams para a próxima temporada da Fórmula 1, anunciou a equipe nesta quarta-feira (3). Segundo comunicado, o acordo é “plurianual”, sem informar exatamente a duração.

Em nota, o chefe da Williams, Jost Capito, comemorou o acordo e disse que o piloto traz “uma grande mistura de habilidades e aprendizados perspicazes que ajudarão a trazer sucesso para a equipe”.

Após também celebrar a renovação no comunicado oficial, Albon usou suas redes sociais para zoar a situação que envolve a Alpine e o piloto Oscar Piastri. Nesta terça-feira (2), a equipe francesa anunciou que seu piloto reserva seria promovido a titular na próxima temporada. Mas, o australiano foi às redes sociais negar que iria pilotar pela Alpine em 2023.

Albon, então, usou a mesma mensagem postada por Piastri, só que alterando as palavras para confirmar sua permanência.

“Eu entendo que, com o meu acordo, a Williams Racing divulgou um comunicado de imprensa esta tarde dizendo que eu vou pilotar para eles no próximo ano. Isso está certo e assinei um contrato com a Williams para 2023. Estarei pilotando pela Williams no próximo ano. Vamos lá!”, escreveu. (ANSA).

