Williams anuncia empresa italiana como patrocinadora

ROMA, 08 JAN (ANSA) – A Williams anunciou nesta quarta-feira (8) que a empresa italiana Lavazza será a nova patrocinadora da equipe para a temporada de 2020 da Fórmula 1.

O logotipo da empresa, líder mundial em torrefação de café em mais de 140 países, aparecerá na pintura do monoposto FW43, nos boxes da Williams e nos uniformes dos pilotos George Russell e Nicholas Latifi, do qual é patrocinadora desde 2016.

“Estamos entusiasmados em renovar nosso apoio à Latifi por ocasião de sua nova experiência na Fórmula 1. Graças a essas parcerias, em consonância com o nossa estratégia de internacionalização, Lavazza espalha a cultura do café italiano em todo o mundo”, declarou Sergio Cravero, diretor de marketing da Lavazza.

Segundo Claire Williams, vice-diretora da equipe britânica, a Lavazza e a escuderia “compartilham valores semelhantes”. A Williams sofreu com a perda de cinco patrocinadores, entre eles a Rexona, Omnitude, Symantec e a petrolífera polonesa PKN Orlen, que seguiu o piloto Robert Kubica na Alfa Romeo. Segundo o site “Sportowe Fakty”, a marca Unilever poderá também deixar o time britânico.

Apesar das perdas, a Williams foi compensada com a chegada do piloto Latifi, filho do bilionário Michael Latifi, que investirá 30 milhões de euros para correr pela equipe em 2020.(ANSA)