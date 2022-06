William Waack discute com chefia da CNN Brasil e segue com sala exclusiva na redação

William Waack foi praticamente despejado de sua sala na CNN Brasil há duas semanas, quando foi informado que deveria deixar o local, por ordem da direção, e assumir um espaço na redação compartilhada com os demais colegas. As informações são do site Na Telinha.

O jornalista, segundo a publicação, se irritou com a ordem dada pela direção da CNN Brasil e foi tirar satisfação com a chefia da emissora, com direito a discussão acalorada e até ameaça de quebra de contrato.





A sala ocupada por Waack é exclusiva, algo que poucos da redação da emissora possuem. O veterano jornalista, no entanto, não quis aceitar o ‘despejo’ e continuará no local após intensa discussão com a direção.

Procurado pela publicação, Waack não respondeu as perguntas. A CNN Brasil disse que o apresentador de 69 anos passou a usar a sala durante a pandemia de Covid-19 por ser grupo de risco e para se não se aglomerar com os demais colegas de redação.