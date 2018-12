William Waack comenta saída da Globo: “Há males que vêm para o bem”

Demitido da Globo em dezembro de 2017 por conta de um vídeo vazado no qual faz um comentário de cunho racista, William Waack declarou que se livrou de um peso em sua vida pessoal e profissional. As declarações do jornalista aconteceram no programa ‘Mariana Godoy Entrevista’, na Rede TV!.

“Me livrei de um peso. Como diz aquele surradíssimo ditado popular: ‘Há males que vêm para o bem”, declarou Waack.

Ele ainda comentou sobre as acusações feitas por pessoas que o chamaram de racista. “Faço piada com todo tipo de coisa, mas acho que ela talvez nem tenha sido uma das piores que já fiz. Muita gente me chamou de racista porque ficaram extremamente ofendidos com algo que não passou de uma piada, eu não tinha a intenção de ofender ninguém”, completou o jornalista.

William Waack teve, no ano passado, um vídeo vazado com uma conversa durante a cobertura das eleições americanas em 2016. Nas imagens, ele xinga um motorista que buzinava perto do local e diz que “deve ser um preto”.