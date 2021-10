William Shatner, estrela de ‘Star Trek’, viajará ao Espaço

ROMA, 4 OUT (ANSA) – O ator canadense William Shatner, famoso por interpretar o capitão Kirk na série “Star Trek”, será um dos passageiros do voo espacial New Shepard NS-18, marcado para decolar no dia 12 de outubro.

De acordo com o anúncio da Blue Origin, empresa chefiada por Jeff Bezos, a viagem vai durar por volta de 11 minutos e passará pela Linha Kármán, cerca de 100 quilômetros acima da Terra.

“Eu já ouvi falar sobre espaço há muito tempo. Estou aproveitando a oportunidade para vê-lo por mim mesmo. Que milagre”, celebrou Shatner, de 90 anos de idade, em um comunicado.

Audrey Powers, vice-presidente de missão e operações de voo da Blue Origin, Chris Boshuizen e Glen de Cries irão acompanhar o ator canadense.

A missão acontece poucos meses depois de Bezos, o homem mais rico do mundo, ter se tornado mais um bilionária a chegar ao Espaço com recursos próprios. Essa também foi a primeira missão tripulada da Blue Origin. (ANSA).

