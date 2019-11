William José marca e Real Sociedad sobe para quarto no Espanhol com goleada

A Real Sociedad entrou neste sábado no grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Espanhol – aqueles que garantem vaga na Liga dos Campeões da Europa. A equipe do País Basco chegou lá com a goleada por 4 a 1 sobre o Eibar, em San Sebastián.

O resultado deixou o time com 26 pontos, apenas um a menos do que o Sevilla, terceiro colocado. O Real Madrid lidera o campeonato com 31 pontos, três a mais do que o Barcelona. Quem levou prejuízo neste sábado foi o Atlético de Madrid, que caiu para a quinta colocação, com 25. O time dirigido por Diego Simeone vai enfrentar neste domingo o Barcelona, em casa.

William José, ex-Santos e São Paulo, marcou o terceiro gol da vitória da Real Sociedad. Foi o sétimo tento do atacante na competição – o artilheiro é Benzema, do Real Madrid, com dez. No primeiro tempo, Le Normand abriu o placar para a equipe basca e Diop empatou o jogo. Depois do intervalo, Oyarzabal voltou a colocar o time da casa em vantagem e Odegaard fechou o placar.

Em casa, o Valencia derrotou o Villarreal por 2 a 1 e chegou à sexta colocação do campeonato, com 23 pontos, ao lado do Athletic Bilbao. Os três gols saíram na segunda etapa: Rodrigo, filho de Adalberto, ex-lateral do Flamengo, marcou o primeiro da equipe da casa. Zambo Anguissa empatou a partida e Torres anotou o gol que deu a vitória ao Valencia.

Também neste sábado, o Mallorca foi derrotado em casa pelo Betis por 2 a 1. No primeiro tempo, Joaquín e Nabil Fekir marcaram para os visitantes. Na etapa final, Junior anotou o único tento dos donos da casa, que estão na 17.ª colocação, com 14 pontos. O Betis subiu para a 12.ª posição, com 19.