William homenageia Kate em aniversário: ‘Mulher incrível’

LONDRES, 9 JAN (ANSA) – O príncipe William usou as redes sociais nesta quinta-feira (9) para homenagear e parabenizar sua esposa, Kate Middleton, pelo seu aniversário de 43 anos.

A princesa de Gales celebra mais um ano de vida enquanto trata um câncer diagnosticado em março passado, cuja natureza não foi divulgada e a fez ser submetida a uma quimioterapia, concluída em setembro de 2024.

“Para a esposa e mãe mais incrível. A força que você demonstrou no último ano foi notável. George, Charlotte, Louis e eu estamos muito orgulhosos de você. Feliz aniversário, Catherine. Nós te amamos”, diz a mensagem, assinada por W, de William.

Na rara declaração de amor pública, o herdeiro do trono britânico compartilha uma fotografia inédita, em preto e branco, no qual Kate aparece sorridente. A imagem foi feita por Matt Porteous, em Windsor, no verão passado.

A mensagem é divulgada paralelamente à publicada pelo Palácio de Buckingham, em nome do rei Charles III e da rainha Camilla. O aniversário de Kate será comemorado com a família, como esperado.

O príncipe e a duquesa de Gales estiveram recentemente em sua casa de campo em Sandringham, em Norfolk, na Inglaterra, onde também passaram o Natal. A festa foi marcada pelo reaparecimento público da própria princesa na missa realizada na cerimônia real.

Agora, com o retorno das aulas, eles devem retornar com os filhos para Adelaide Cottage, sua residência habitual perto do Castelo de Windsor, nos arredores de Londres. (ANSA).