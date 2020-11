William escondeu infecção por coronavírus, diz mídia britânica

LONDRES, 2 NOV (ANSA) – O príncipe William contraiu o coronavírus Sars-CoV-2 em abril passado, mas manteve a infecção escondida, segundo fontes da realeza citadas pela imprensa britânica.

De acordo com o tabloide The Sun, o duque de Cambridge não quis divulgar o contágio para “evitar alarmar a nação”. A infecção teria acontecido na mesma época do príncipe Charles, que admitiu publicamente que estava com o vírus.

Ainda de acordo com a imprensa britânica, William não teria manifestado sintomas significativos, limitando-se a ficar isolado em Norfolk. A monarquia do Reino Unido não confirmou nem desmentiu a notícia.

O silêncio da realeza refletiria um certo embaraço com uma eventual divulgação tardia da infecção, o que levantaria questionamentos sobre a transparência da família, especialmente do príncipe William, que cultiva boa relação com a imprensa.

(ANSA).

