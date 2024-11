William Bonner viraliza ao desabafar sobre ‘pregação’ e moça desafinada no ‘JN’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2024 - 7:35 Para compartilhar:

O nome de William Bonner, de 60 anos, foi parar entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter) na noite de segunda-feira, 4, após fazer uma reclamação ao vivo, durante o “Jornal Nacional”, da Globo.

O apresentador, que está nos Estados Unidos acompanhando as eleições no país, apareceu em uma entrada do telejornal perto da Casa Branca, residência oficial do presidente estadunidense, e desabafou sobre uma ‘pregação’ que estava rolando ao fundo e de uma moça que desafinou ao cantar.

“Bom, até agora há pouco, nós tínhamos um senhor fazendo uma pregação lá atrás, perto da Casa Branca, e ao mesmo tempo tinha uma moça que cantava muito mal, eu tenho que dizer, cantando também, e estava bem ruim a situação”, iniciou ele.

+ William Bonner é alvo de golpe que alterou sua voz e imagem na internet

“Agora chegou mais uma pessoa cantando, um pouco melhor, mas o barulho aumentou. Então, vou pedir desculpas pelo barulho que tem aqui ao fundo”, completou Bonner que, em seguida, chamou a repórter Carolina Cimenti, correspondente das Globo nos Estados Unidos.

Não demorou muito para que o público que assistia ao telejornal começasse a comentar na rede social sobre a postura sincerona do jornalusta. “Bonner divo tacou o fod*-se mesmo”, escreveu uma seguidora. “O Bonner full putaço no Jornal Nacional kkkkk”, escreveu outro.

“Bonner igual eu vendo um povo de hoje em dia que está fazendo sucesso por aí”, alfinetou uma terceira. “Eu vivi para ver o Bonner reclamando da mulher cantando mal ao vivo. KKKKKKKKKKKKKK”, se divertiu outra. “Bonner pistola kkkkk”, “muito obrigado, William Bonner, por nos trazer entretenimento” e “Bonner no JN sendo passivo-agressivo igual eu” também estavam entre os posts.

Assista ao momento do desabafo e confira a repercussão abaixo:

o bonner full putaço no jornal nacionalkkkkk pic.twitter.com/A12cQT4F6X — luscas (@luscas) November 4, 2024

Eu vivi pra ver o Bonner reclamando da mulher cantando mal ao vivo. KKKKKKKKKKKKKK #JN pic.twitter.com/mh97y1XXs8 — Brenno (@brenno__moura) November 4, 2024

o Bonner a um passo de virar gay de fórum hoje pic.twitter.com/HHeHE6V8wu — alexandre (@Iexandre) November 5, 2024

O Bonner de mau humor representando todos na segunda-feira

pic.twitter.com/BGKckGIx3p — Memes Brasil (@memexbrasil) November 4, 2024