William Bonner viaja para o RS e ‘Jornal Nacional’ terá edição especial

Da Redação 06/05/2024 - 16:12

O apresentador William Bonner embarcou na manhã desta segunda-feira, 6, para Canoas, no Rio Grande do Sul, a bordo de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que vai levar doações para as regiões e famílias afetadas pelas chuvas e inundações.

Após oito anos, o “Jornal Nacional” será apresentado fora dos estúdios Globo. A última vez que isto aconteceu foi em 2016, quando o editor-chefe comandou o principal telejornal do país em Washington, nos Estados Unidos, para a cobertura das eleições americanas.

Já no Brasil, a última vez foi em 2013, quando o âncora foi justamente ao Rio Grande do Sul por causa do incêndio ocorrido na boate Kiss, na cidade de Santa Maria.

Assista ao vídeo: