William Bonner sobe escadaria na Filadélfia e recria cena icônica de ‘Rocky’

William Bonner está curtindo as férias pelos Estados Unidos ao lado da mulher, Natasha Dantas, e fez a alegria de seus seguidores e fãs do filme “Rocky” ao compartilhar em seu Instagram um vídeo em que recria uma cena icônica do filme de Sylvester Stallone.

O âncora do “Jornal Nacional” subiu correndo as escadarias do Museu de Arte da Filadélfia, e quando chegou lá em cima comemorou igual ao lutador de boxe do clássico hollywoodiano.





Bonner também postou uma foto ao lado da estátua em homenagem ao personagem e gravou outro vídeo dizendo que sua performance imitando Rocky foi, na verdade, um desafio de sua esposa.

“Quando a gente estava junto da estátua do Rocky, na Filadélfia, minha mulher falou assim pra mim: ‘Duvido que você suba correndo a escadaria do Museu da Filadélfia, que nem o Rocky fez no filme, e lá em cima ainda comemore com pulinhos. Duvido!'”, disse o jornalista.

Instagram will load in the frontend.

Instagram will load in the frontend.