William Bonner se emociona ao fazer cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul

Na noite de segunda-feira, 6, William Bonner, 60, abriu a edição do ‘Jornal Nacional‘ direto de Porto Alegre, uma das cidades do Rio Grande do Sul que mais vem sofrendo com as chuvas que tem castigado o estado. Bastante emocionado, o jornalista atualizou os telespectadores da TV Globo sobre a tragédia que matou 83 pessoas e mais de 100 estão desaparecidas – até o momento.

“Porto Alegre enfrenta a maior enchente de sua história com bairros inteiros sem água e sem luz. Em todo estado, passam de 1 milhão as pessoas afetadas. Oficialmente, mas de 80 mortes estão confirmadas, os desaparecidos passam de uma centena. A força aérea brasileira usa drones para localizar moradores isolados. Bombeiros de todo o país unem nos esforços de resgate e as doações chegam de todas as regiões”, disse Bonner na abertura do jornalístico.

“A partir de hoje, o desastre que os brasileiros viram se avolumando desde a semana passada no Rio Grande do Sul passam a ser apresentador aqui, onde os fatos estão se desenrolando”, afirmou o âncora do ‘JN’.

Globo é acusada de explorar desastre

A TV Globo se tornou alvo de críticas de alguns internautas por conta da cobertura do desastre no Rio Grande do Sul, na manhã de segunda-feira, 6. Após colocar jornalistas e apresentadores na região da catástrofe, um grupo de usuários da redes sociais se revoltou e acusou a emissora de explorar o caso para lucrar audiência.

Ana Paula Araújo surgiu diretamente do local para comandar o ‘Bom Dia Brasil’. Em seguida, foi a vez de Patrícia Poeta – que é gaúcha – aparecer de um outro ponto afetado pelas enchentes para apresentar o ‘Encontro’.

“Não estou aguentando essa cara de bost* da Patrícia Poeta. Globo e a Capacho estão ali explorando o desastre. Mas que nojo, lixo!”, disse uma usuária do X, antigo Twitter.

“Mas e a TV Globo, que até ontem só falava de Madonna, ‘descobriu’ que o Sul está de baixo d’água e mandou até Patrícia Poeta (sem maquiagem, para ajudar na narrativa que fazem jornalismo de verdade) para apresentar o problema lá da rua”, disparou outro seguidor na rede social.