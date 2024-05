William Bonner se despede da cobertura da tragédia no RS: ‘Voltando para as minhas atribuições’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 10:37 Para compartilhar:

Na edição do ‘Jornal Nacional’ de quarta-feira, 15, William Bonner, 60, anunciou que chegou ao fim sua cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul. O âncora, que retornará aos estúdios Globo no Rio de Janeiro após duas semanas, garantiu que o jornalismo da emissora seguirá com uma grande equipe no estado.

+Hostilizado na cobertura da tragédia no RS: saiba fatos curiosos sobre William Bonner

+Entenda por que a Globo está sofrendo ataques na cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul

“Esta aqui é a última edição do Jornal Nacional apresentado direto de Porto Alegre. Amanhã, eu tô voltando para as minhas atribuições na redação do Jornal Nacional e no estúdio, ao lado da Renata Vasconcellos, mas as equipes de reportagem da Globo vão continuar aqui mantendo essa parceria com a RBS por tempo indeterminado. Importante dizer isso com clareza: por tempo indeterminado”, anunciou Bonner.

“Essa equipe tem trabalhado aqui junto aos colegas da RBS, que vocês veem aqui, numa cobertura jornalística que tá ajudando o Brasil e os brasileiros a compreender a dimensão da calamidade que estamos vendo aqui. Vendo e enfrentando”.

“Os meus colegas repórteres que precisam voltar pra casa nesse momento vão ser substituídos por outros colegas repórteres que tão chegando do Rio de Janeiro, como Betty Luquesi, de Brasília vem o Vladimir Netto e de São Paulo vem o Bruno Tavares. Isso agora e vai continuar, porque o compromisso de solidariedade da Globo com o povo gaúcho permanece”, finalizou William Bonner.

A TV Globo enviou 68 profissionais das equipes de jornalismo e tecnologia para a cobertura das chuvas no Rio Grande do Sul. Haverá um esquema de revezamento de equipe do canal para manter a cobertura da tragédia.