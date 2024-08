William Bonner recebe diagnóstico de Covid-19 e se ausenta do Jornal Nacional

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2024 - 19:33 Para compartilhar:

O âncora do Jornal Nacional (TV Globo) William Bonner, 60 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 15, para informar que está com Covid-19. Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou uma foto do teste positivo para a doença.

O apresentador, porém, não deu mais detalhes sobre o seu estado de saúde. Na legenda da publicação, ele se limitou a usar um emoji com máscara de proteção.

Nos comentários, os seguidores desejaram melhoras e pronta recuperação do apresentador, que vai se ausentar da bancada do Jornal Nacional.

“Se cuida aí, Bonner! Volta logo”, escreveu um seguidor. “Fique bem logo”, desejou outro. “Melhoras, pro melhor jornalista do Brasil”, declarou mais um internauta.

Vale lembrar que Bonner já contraiu a doença em uma outra ocasião. Em julho de 2022, ele precisou ficar afastado da bancada do JN. Sua esposa, Natasha Dantas, também foi acometida pela doença, mas os sintomas para ambos foi leve e logo eles se recuperaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por realwbonner (@realwbonner)