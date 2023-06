William Bonner nega boatos de que vá sair da Globo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/06/2023 - 19:35 Compartilhe

O apresentador William Bonner utilizou o Instagram neste sábado (24) para negar boatos de que vá deixar a TV Globo após o término de seu contrato com a emissora que se encerra em agosto de 2024.

“Depois da mentira sobre eu ter decidido deixar a Globo, depois da mentira sobre a Globo ter oferecido dinheiro para evitar essa inventada saída, veio a mentira de que a Globo estaria festejando minha inexistente desistência de aposentadoria”, começou ele, em um texto compartilhado no Instagram.

“O nome do inventor das mentiras circulou como se fosse fonte confiável e as invenções dele proporcionaram clique$ para diversos sites propagadores até que se esgotasse mais um ciclo lucrativo para os que sustentaram a desinformação. Não é prática nova. No ano passado, os mesmos integrantes dessa armação tinham anunciado praticamente a mesma coisa. Foram desmentidos por mim, pela Globo e pelos fatos”, continuou.

Bonner aproveitou para anunciar que está saindo de férias. “Para o caso de surgir alguma nova onda durante meu sumiço do JN, informo que estou entrando em férias por três semanas. Saúde!”, encerrou o apresentador.

