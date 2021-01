William Bonner ganha declaração da esposa: ‘Orgulho’

Natasha Dantas, esposa de William Bonner, se declarou para o marido na noite de quinta-feira (14). “Eu sinto orgulho desse profissional. Eu amo esse homem”, escreveu ela no post do Instagram.

Junto da declaração, a fisioterapeuta postou uma foto junto do amado em que os dois aparecem usando máscara durante um passeio. Ela postou a foto logo após o fim do ‘Jornal Nacional’ do dia, onde Bonner quebrou o protocolo e chamou as pessoas que divulgam fake news de “loucos irresponsáveis”.

Em novembro de 2018, Natasha e William se casaram novamente em um hotel no Rio. O jornalista foi casado por 26 anos com Fátima Bernardes, de quem se separou em 2016. Da relação, nasceram os trigêmeos Vinícius, Beatriz e Laura.

