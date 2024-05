William Bonner fica constrangido após ser atacado no RS: ‘Cadê a Globo dentro da água?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/05/2024 - 14:03 Para compartilhar:

Desde o começo da semana, William Bonner, 60, que está fazendo uma cobertura pro ‘Jornal Nacional’ direto de Porto Alegre, uma das cidades do Rio Grande do Sul que mais vem sofrendo com as chuvas, tem passado um verdadeiro sufoco com a equipe da TV Globo. Na noite de terça-feira, 7, o apresentador ficou constrangido após um morador tecer críticas à emissora.

“Cadê a Globo dentro da água? Tem empresário do Brasil trabalhando mais que o presidente. Por que a Globo só veio agora gravar? Por que não teve ninguém dentro da água antes? Por que vocês não estiveram com a gente dentro desse resgate? Na hora de botar na mídia é fácil. Depois que está tudo seco é fácil vir falar”, disse o homem.

“Eu quero entender porque o povo de Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro está ajudando e aí aparece o pessoal agora para gravar. Esse serviço lixo! Não temos nada a perder”, continuou, em tom de revolta.

Bonner não rebateu as críticas. Contudo, o morador não desistiu de atacar o jornalista e sua equipe.

“Você vai ficar quieto por quê? Você defende o pessoal que não está ajudando a causa. A Globo estava transmitindo Madonna, enquanto os gaúchos estavam debaixo d’água. Canoas estava debaixo d’água. Pessoas morreram enquanto a Janja estava vendo Madonna, enquanto Luciano Huck estava pagando pau para o pessoal da Madonna”, disparou.