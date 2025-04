William Bonner fala sobre aposentadoria e revela se tem planos fora da Globo

William Bonner, 61 anos, âncora do “Jornal Nacional” (TV Globo) desde abril de 1996, falou sobre aposentadoria e quando pretende deixar a bancada do telejornal mais importante do país. Convidado do programa “Conversa com Bial” da última sexta-feira, 26, como parte das comemorações dos 60 anos da TV Globo, o jornalista não se esquivou do assunto.

Bonner, que além de apresentador é também o editor-chefe do JN, comentou sobre sua rotina corrida e confessou que precisa desacelerar, mas não revelou quando isso deve ocorrer.

“Eu tenho uma amargura que eu carrego comigo: eu não consigo, hoje, fazer algo que, há alguns anos era corriqueiro: eu não consigo pegar um livro e ler um capítulo por dia, sem que eu desvie a minha atenção para um telefone celular”, lamentou.

“Eu tenho planos [de desacelerar], sim! Para quando é, que não posso dizer e também não vou dizer que será de sombra e água fresca, porque eu tenho um exemplo na minha família”, disse ele.

“Meu pai trabalhou muito. Médico, empregos diversos, consultório particular, etc. Aí em um dia ele decidiu: ‘Não dá mais! Eu preciso parar, eu estou ficando louco’. E ele mergulhou em um processo de envelhecimento acelerado quando parou, porque parou de uma vez. Então é até uma questão de saúde mental”, analisou o apresentador.

Para Bonner, o ideal é assumir uma atividade profissional que exige menos tempo de dedicação.

“O meu sonho é ter uma atividade bacana, relevante, que não demande tanto de mim para que sobre para mim o quê? Uma coisa chamada tempo! Eu tenho dois filhos que moram fora do Brasil. Eu preciso de tempo!”, declarou ele, que é pai dos trigêmeos Vinícius, Beatriz e Laura, de 27 anos, frutos do antigo relacionamento com a também apresentadora Fátima Bernardes.